Aun faltan pocas semanas para que el aguinaldo llegue y las cosas más significativas de la navidad ya están a la venta como esferas, arboles y ofertas del fin de año, de esta manera las empresas se van preparando para desembolsar fuerte sus aguinaldos a los trabajadores. El llamado buen fin es el que pone las cosas en menor precio para que las personas las puedan comprar.

Es importante que una vez que ya obtienes su aguinaldo, debes planear bien lo que harás antes de realizar cualquier tipo de compra de acuerdo a estudios realizados se arrojo que es muy bajo el porcentaje de personas que planean lo que hacen con su aguinaldo, pues por lo general al obtenerlo se ponen a gastarlo sin darse cuenta que hay otras prioridades en las cuales deben de pagar.

Seis tips para que rinda el aguinaldo. Foto pixabay.

Puntos que te ayudaran a que el aguinaldo no se esfume:

1. Planea con anticipación el uso de tu aguinaldo debes de dividir en tres rubros el dinero hacer compras, ahorro y pagar deudas, esto significa que estarás mas enfocado a mantener un control sobre tu dinero, primero debes de saber que tanto debes para poder empezar a separarlo, por lo general el aguinaldo debe de darse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, aunque todo depende de la empresa en la cual laboras.

2.- Lo más recomendables es que al obtener tu aguinaldo liquides cuentas, que es importante reservar un dinero para este tipo de situación, pues los intereses que genera una deuda son altos pero se iniciaría el año con finanzas más sanas.

3. Organiza tus compras elaborando una lista de lo que en realidad necesitaras y el estimado que tienes programado gastar, buscando artículos de utilidad y a bajo costo, todo esto es tomando en cuenta lo que se necesitara por ejemplo en tu negocio o en tu casa.

4. Conviértete en un comprador inteligente esto se enfoca a que te fijes en los precios y los comprares para observar en donde te conviene comprar el articulo, pues por lo general en las fiestas de fin de año el dinero se va, pero debes de saber en que y como invertirlo.

5. Ahorra y protege tu patrimonio debes tomar en cuenta que los seguros y bancos ayudan a que tu dinero lo guardes o lo incrementes, pues es una buena forma de proteger a tu familia en caso de suceder un hecho en el que ya no estes, asegurado es una buena forma de iniciar el año.

6. Al viajar, la previsión es lo importante el realizar viajes esperando el aguinaldo, a veces no es buena idea, pues los costos en ese tiempo de sembrinas son altos, pero la opción recomendable es anticipar parte del costo con tu tarjeta para que cuando llegue el aguinaldo lo saldes, de esta manera tendrás el boleto y el hospedaje a tu gusto.

Estos consejos ayudarán a que tu aguinaldo lo aproveches de forma que no se vaya en cualquier cosa, en cualquier compra, toda persona debe de tener una lista en la cual sabe que empleando el dinero, sin embargo solo lo tomas y no sabes en que lo gastaste y no saliste del apuro por ejemplo el pagar deudas es lo mas considerable, el interés de los prestamos aumentan si la deuda no se paga, o bien comprar cosas que son necesarias y productivas y lo mas importante a bajo costo.