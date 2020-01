Los billetes antiguos no tienen el mismo valor pero tenerlos guardados no podrías sacarle provecho así que debes sacarlos para ver que es lo que puedes ganar aunque sea poco o mucho lo que te den.

Cuando las personas tienen dificultades económicas buscan la manera de sacar dinero hasta debajo de las piedras lo que les puede ayudar a salir del apuro, pero en ocasiones se fijan en lo que tienen guardado y no se quiere usar por tener valor sentimental.

Saca tus billetes antiguos, algo puedes ganar. Foto pxhere.

Los billetes antiguos son una de las cosas que las personas guardan y les es dificl sacar por que lo toman como billete de la suerte y lo conservan guardado en una caja en mejor estado que un billete nuevo.

De acuerdo con el billete que se mantiene guardado se denominan condiciones que no precisamente exigen mejores, si no que tienen un cierto valor económico, aunque si son billetes coleccionables no podrían tener esperanzas de que les den mucho dinero.

El Banco de México tiene un listado con el valor actual de los billetes, si la persona que posee un billete de este banco fue impreso aproximadamente entre los años 1960 y 1985 entonces el billete tendrá un valor económico bajo.

Así que las personas que tengan billetes viejos deberán sacarlos para checar en la lista que el Banco Nacional de México tiene para saber su valor, algunos ejemplos de billetes que tienen mayor antigüedad y que por lo general su valor está muy por debajo.