¿Necesitas una foto de buena calidad, bonita y que sea libre? No te preocupes más, estos sitios te ofrecen el servicio de sus fotos completamente gratis. A veces requerimos con urgencia una fotografía de calidad profesional y no tenemos cómo tomarla, pero para eso llegaste aquí ¡bendito internet!

Las herramientas que el internet y la tecnología nos ofrecen son increíbles, y cuando se trata de fotos, existen opciones increíbles y gratuitas de las que podemos echar mano sin ningún costo. Te presento las mejores, eso sí, jamás te olvides de darle el crédito ni al fotógrafo ni al sitio cuando uses una.

Pixabay

Este es uno de los bancos de imágenes más usado en todo el mundo, la calidad y variedad de sus fotos lo han convertido en el más popular de todos. Lo mejor es que tú puedes elegira la calidad con la que la foto será dscargada, se estima que tiene alrededor de 400 mil fotos libres, además de vectores, ilustraciones y videos.

Los mejores sitios para descargar fotos gratis. Foto: Captura/ Pixabay

Unsplash

En este banco encontrarás fotos en un sin fin de categorías, todas tienen un estilo muy cute y seguro encontrarás lo que estás buscando. Todas están bajo un usuario, pero no es necesario que crees una cuenta para hacer uso de ellas, te recuerdo, aunque no es indispensable, sería un gran gesto darle el crédito al fotógrafo.

Pexels

Obvio en esta lista no puede faltar Pexels.com ya que nos ofrece fotos de alta resolución que pueden se utilizadas incluso hasta por diseñadores para proyectos profesionales, también las puedes subir a internet y redes sociales sin ningún tipo de falta.

Los mejores sitios para descargar fotos gratis. Foto: Captura/ Pexels

Stocksnap

¿No la conoces? No esperes por conocer lo que hay en su sitio, ya que como todas las que te he mencionado no tienen restricciones Copyright, incluso puedes hacerles modificaciones sin problemas.

Gratisography

Esta opción me encanta y la recomiendo, porque además que sus fotografías son gratuitas, la resolución de todo lo que hay en su banco es de gran calidad y alta resolución. Son perfectas para los sitios de internet o web, ya que se ajustan a todas las medidas.