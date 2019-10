Netflix, es un servicio de televisión que hoy en día tiene demasiados suscriptores, hablando más o menos 60 millones de usuarios los cuáles deciden que ver y cuándo hacerlo, tienes acceso a elegir series, películas dumentales, series y muchos más contenidos.

La suscripción más barata de Netflix podría llegar muy pronto a México. Foto pixabay

Netflix es una de las plataformas más famosas del mundo, México no se ha quedado atrás pues a raíz de esta elevación también subieron los precios. La plataforma de Netflix siempre busca sacar estrategias, implementando nuevas plataformas que lleguen a los celulares, para que llegue el contenido, claro que por esto se tendrá un costo.

En la india después de haber sido activado el nuevo plan para móviles, el cual te permite usar el plan en el celular, unicamente en este dispositivo móvil, en las computadoras, pantallas, étc no lo permite. El costo del plan es entre 55 y 60 pesos, a medida que los mexicanos suelen utilizar la plataforma de gama media en sus moviles. aunque en este tiempo aun no hay aviso aoficial pero sucedera pronto.

los estrenos más esperados de Netflix son:

-American Son

-Huevos verdes con jamón

-El Club

-Hach

-The End of the F***ing World: Temporada 2