Cómo puedo retirar mi ahorro de Infonavit si nunca lo utilicé

Los trabajadores de la iniciativa privada que laboraron toda una vida de manera casi ininterrumpida en su etapa productiva, pueden disponer de su ahorro que tienen en su cuenta de Infonavit.

¿Cómo funciona ésto?

Desde que el gobierno federal creó el Instituto de Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), en 1972, se tuvo a bien, implementar un fondo de ahorro para los trabajadores llamado subcuenta de vivienda, la cual puede ser utilizada única y exclusivamente para comprar una casa.

Lee también: Saca tus billetes antiguos, algo puedes ganar

Este beneficio es para personas que estén formalmente registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y cotizando para un crédito hipotecario.

Dentro de la lista de prestaciones que tiene un trabajador, tales como aguinaldo, prima vacacional, vacaciones pagadas, utilidades, días de descanso laborales y oficiales, etc., también se encuentra las aportaciones patronales, las cuales, como su nombre lo indica, son aportaciones que hace el patrón de manera bimestral cada año (6 aportaciones).

En cuanto al monto y cantidades, hay que resaltar, que la subcuenta de vivienda no representa la misma cantidad para un trabajador y para otra, ya que las aportaciones radican en un 5% del sueldo del trabajador. Y evidentemente, los sueldos no son iguales para unas y otras personas. Cabe aclarar que al empleado no se le descuenta ese 5%, ya que es obligación del patrón.

De tal manera, que entre más sueldo perciba una persona, más será cantidad tendrá ahorrada en su subcuenta de vivienda. Y en el mismo sentido, más se le prestará para la compra de una vivienda.

Cuando no se utilizó durante la vida laborar, esa subcuenta para la compra de una casa o préstamos personales para remodelación y/o ampliación, seguramente al llegar a los 50 años de edad, ya reunió un ahorro significativo en su cuenta personal.

De esta manera, al terminar su vida laboral, el trabajador puede acudir a las oficinas de INFONAVIT y pedir asesoría para la adquisición de su ahorro, que a final de cuentas, le pertenece a él, por ser parte de sus prestaciones, pero que es decisión de él, adquirir o no una vivienda con el crédito.

Los requisitos para gozar de los beneficios son los siguientes:

Estar jubilado

Ser el titular de la pensión

No contar con un crédito del Infonavit vigente

No debes estar en un proceso de homonimia, es decir, que no estás tramitando la demostración de tu identidad si existe otra persona con tu mismo nombre

El saldo de tu subcuenta no debe transferirse a tu Afore, en caso de hacerlo la devolución deberás tramitarla desde tu Administradora

Contar con identificación oficial vigente

Tener saldo en tu subcuenta de vivienda

Contar con Número de Seguridad Social (NSS)

Presentar tu Clave Única de Registro de Población (CURP).

Así que, si ya se está en edad y tiempo y reúne los requisitos, la persona puede verse beneficiada con la devolución de su dinero y podrá disfrutar de ello.